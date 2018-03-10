Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı'nca Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Ankara merkez ile Beypazarı şube başkanlığının ortaklaşa yaptığı çalışma ile ilçede kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, 2018 yılının ilk kan bağışı kampanyasını Atatürk Parkı yanındaki alanda düzenlediklerini söyledi.

Kampanyanın 4 gün sürdüğünü belirten Kavas, 425 ünite kan toplandığını bildirdi.

Kampanyaya Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da katıldığına işaret eden Kavas, "Sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkes kan vermeye gelebilir dedik ve çok sayıda vatandaşımız kampanyamıza destek oldu. Kampanyamıza desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan olmak üzere tüm Beypazarı halkına teşekkür ediyorum." dedi.