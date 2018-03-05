Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğretmenleri, Atatürk Parkı'nda mobil araçla gerçekleştirilen kampanyaya katılarak kan bağışında bulundular.

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini belirtti.

Kan bağışı hakkında katılımcıları ayrıca bilgilendirdiklerini anlatan Kavas, "Kan bağışı kampanyamız 4 gün sürecek. Sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkes kan vermeye gelebilir. Kan alımları 09.00-19.30 saatleri arasında yapılacak. Kampanyaya vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz.” dedi.



