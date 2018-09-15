Beypazarı'nda kan bağışı

ANKARA (AA) Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Beypazarı Şubesince Atatürk Parkı bitişiğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, ilçe halkı ilgi gösterdi.

Kızılay Şube Başkanı Ahmet Kavas, kan ihtiyacını karşılamak için düzenli ve sürekli kan bağışında bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Kampanyanın 5 gün sürdüğünü ve bu süreçte 390 ünite kan toplandığını ifade eden Kavas, "Kan vermenin sağlık açısından da çok faydası var. 18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan verebilir. Halkımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.