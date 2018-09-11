Beypazarı'nda kadınlar kışlık yiyecek hazırlıyor

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kadınlar, kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı.

Beypazarlı kadınlar, tarhana, makarna, patlıcan, bamya ve biber gibi gıdaları hazırlayıp kurutmalarının ardından kışlık yiyecek olarak saklıyor.

Kışlık yiyecek hazırlayanlardan Müyesser Tanrıseven, AA muhabirine, tarhana, bulgur, makarna, salça, patlıcan kurusu, biber kurusu ve benzeri ürünleri bu mevsimde kurutarak kilere koyduklarını söyledi.

Bölgede birçok ürün ve sebzenin yetiştiğini belirten Tanrıseven, "Bizler bu işlerin yapımını anamızdan, ailemizden öğrendik. Mahallemizin kadınları ile imece usulü yiyecekleri yapıp kışın pişirilmek üzere kilere koyarız." dedi.

Bugünkü gençlerin bu tür işleri yapmaya yanaşmadıklarını, öğrenme azminin de bulunmadığına değinen Tanrıseven, şunları kaydetti:

"Günümüzde herkes hazıra yöneldi. Kendi yaptığımız ve ürettiğimiz ürünün tadı başka olur. Çünkü ham maddesi kendi tarlarımızdan oluyor. Bu ayda ve mevsimde domates, biber, patlıcan, bamya çok olur. Bunları da bir şekilde değerlendiriyoruz. Ayrıca tarhana bizim için vazgeçilmezlerden. Çorbalık tarhanamızı yapmaya çalışıyoruz. Salçamızı, turşumuzu kendimiz yaparız."