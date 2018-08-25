Beypazarı'nda jandarmanın yol denetimleri sürüyor

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki yollarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan yoğunluk nedeniyle denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, denetimlerde, "iyi bayramalar" temennisinde bulunduğu sürücüleri, evraklarını kontrol ettikten sonra kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Ekiplerin kontrolünün ardından gazetecilere açıklamada bulunan sürücü Hüseyin Özen, jandarmanın uygulamasınıdan memnun olduklarını belirterek, "Jandarmanın bizleri uyarıp kemer takmamızı isteyerek 'hayırlı yolculuklar' dilemeleri mükemmeldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu denetim ve uygulamaların sürmesi gerekir." dedi.



