Beypazarı'nda İsrail ve ABD protestosu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.
İlçede öğle namazının ardından Yeni Cami önünde toplanan vatandaşlar, çeşitli sloganlar artarak, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.
Vatandaşlara Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Işık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz da destek verdi.
Yapılan duanın ardından grup, AK Parti ilçe binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.
Bu arada, öğle namazı öncesinde camilerde sela verildi.