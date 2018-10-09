Beypazarı'nda iş yerlerine fiyat etiketi denetimi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde zabıta ekipleri, gıda ürünleri satan iş yerlerinde fiyat etiketlerini denetledi.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde, marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşullarını, fiyat etiketlerini, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığını kontrol etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk, ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımları uygulayacağız. Amacımız, stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak." ifadesini kullandı.



