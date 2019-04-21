Beypazarı'nda inşaatı yarım kalan Kuran kursu için kermes düzenlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, inşaatı yarım kalan Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu için Atatürk Parkı'nda kermes düzenlendi.

Kermesin açılışına İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kavas, kermese destek verenlere teşekkür ederek, "Buradan elde edilecek gelirin tamamı Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursuna harcanarak, en kısa sürede inşaatı tamamlamaya çalışacağız." dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, kermes çadırının önüne dana getirerek, kermese bağışladı.

Dananın, ilerleyen günlerde açık artırma ile satışının yapılacağı belirtildi.

Müftülük tarafından düzenlenen kermesin bir hafta açık kalacağı bildirildi.