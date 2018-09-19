Beypazarı'nda ilköğretim haftası etkinliği

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Mehmet Cifçi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, ilçe milli eğitim müdürü Hürrem Dursun ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kadir Ekinci, okullarda yetişen öğrencilerin inançlı ve ahlaklı olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Törende öğrenciler Kur'an tilaveti yaptı, ilahi ve 15 Temmuz'la ilgili şiirler okudu.

İlçede 10 bine yakın öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.







