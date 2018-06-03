Beypazarı'nda iftar programları

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iftar programları düzenlendi.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından üyelere iftar verildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, geleneksel hale getirdikleri iftar programlarıyla üyeler ve ilçe yöneticileri arasında kaynaşmayı sağladıklarını söyledi.

Programa, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Engelliler ve ailelerine iftar

Beypazarı Belediyesi tarafından engelliler ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Başağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen iftar programına, çok sayıda engelli ve yakını katıldı.

- Gazipaşa Mahallesinde sokak iftarı

Gazipaşa Mahallesi sakinleri sokak iftarında bir araya geldi.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, mahalle sakinleriyle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.