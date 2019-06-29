Beypazarı'nda hububat hasadına başlandı

ANKARA (AA)- Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede hububat hasadının başladığını bildirdi.

Ateş, AA muhabirine, ilçe genelinde sağanak ve dolunun ekili alanlara oldukça zarar verdiğini söyledi.

Bu anlamda dönüm ve dekar başına verimin düşük olduğunu belirten Ateş, "Beypazarı ilçesinde sebzenin her türlüsü yetiştirilmektedir. Tarımın göz bebeği olarak bilinen ilçede hububat hasadı başladı ama verim düşük. Buna da şükürler olsun." dedi.

Çiftçilere TARSİM yaptırmalarını öneren Ateş, "Ürünlerinizi, hububadınızı mutlaka sigorta yaptırın. Sigorta yaptıranların hasarı karşılanıyor. Bazı çiftçilerimiz ÇKS'den kaynaklanan sorunlardan dolayı sigorta yaptıramıyor. İlçemiz genelinde 35 bin dekar hububat alanında hasar var. Üründe kayıp yüzde 50-65 dolayındadır. Bunun yanında hiç biçerdöverin girmediği tarlalarımız da bulunuyor. Ziraat Odası olarak çiftçilerimiz için borç erteleme çalışması başlattık." diye konuştu.



