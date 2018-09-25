Beypazarı'nda hayvanlara şap aşısı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşılaması yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce ilçe genelinde dün başlayan aşı çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, veteriner hekimler tarafından şap hastalığına karşı koruyucu amaçlı aşı yapılmaya başlandığını söyledi.

İlçe genelinde kayıtlı 15 bin dolayında büyükbaş hayvana aşı yapılacağını dile getiren Ekici, belirlenen takvim çerçevesinde çalışmanın sürdüğünü aktardı.