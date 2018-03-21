Beypazarı'nda hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerini "aşılama ve küpeleme ile nakil işlemleri" konusunda bilgilendirdi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici'nin de bulunduğu etkinlikte, hayvan yetiştiricilerine, veteriner hekimler tarafından "aşılama, küpeleme, hayvan nakil işlemleri ile hayvancılık desteklemeleri" hakkında bilgi verildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekici de yaptığı konuşmada, sürü yönetimi kursunu başlattıklarını söyledi.

Bu kursa katılacakların 120 saat eğitim alacağını, sınav sonrasında başarılı olanlara sertifika verileceğini aktaran Ekici, sertifikalı sürü yöneticilerinin desteklerden faydalanacağını kaydetti.