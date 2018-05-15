Beypazarı'nda haşereyle mücadele çalışmaları

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi ekipleri, haşerelerle mücadele çalışması başlattı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ramazana yönelik, sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin sinek, karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışması kapsamında, dumanlama, kireçleme yöntemiyle çalışma başlattıklarını belirten Başkan Kaplan, "Çalışmalarla insanların sineksiz bir ramazan ve sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamış olacağız. Beypazarı’nı ziyaret eden turistlerin de rahat rahat gezmelerine imkan sağalmış olacağız." diye konuştu.

Kaplan, öte yandan bir süre önce başlatılan cami temizliklerinin sonlandığını ve ramazan ayına hazırlandığını ifade etti.