Beypazarı'nda haşere ile mücadele

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, ilçe genelinde sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle sivrisinek ve karasinekle mücadelenin etkin biçimde devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin dumanlama ve diğer bazı yöntemlerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kaplan, ''Beypazarı artık bir turizm şehri haline geldi. Hafta sonlarında olduğu gibi hafta içinde de ilçe hayli kalabalık gruplar ziyaret ediyor. Sürdürülen bu çalışmalarla insanların sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, haşereyle mücadele ekipleri, gece ve sabah erken saatlerde, çöp konteynerleri ile sinek üreyebilecek mekanları ilaçlıyor.



