Beypazarı'nda Hanlarönü Meydanı düzenleme çalışmaları

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanı'nda genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meydan düzenleme ve genişletme çalışmaları kapsamında eski kasaplar hali ve eski üniversite binasının da aralarında bulunduğu alanı içine alan bölgede yıkım işlemlerine başladı.

Hanlarönü Meydanını genişleterek ilçe merkezinin rahatlatılması düşünülen çalışmayla ilgili görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, düzenlemenin meydanı hareketlendireceğini kaydetti.

Kısa sürede yıkım işlemlerinin tamamlanacağını aktaran Kaplan, "Hanlarönü Meydanı geniş ve güzel bir alan haline gelecek. Resmi tören alanını da buraya taşımayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.