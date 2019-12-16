Son Dakika
Beypazarı'nda halk eğitim kursu sayısı artacak
Genel 16.12.2019, 20:22
ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdiris Göbütoğlu, ilçedeki halk eğitim kurslarının sayısının artırılacağını bildirdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Göbütoğlu, Beypazarı'ndaki halk eğitim bünyesindeki atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İdris Göbütoğlu ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de atölyeleri gezerek bilgi aldı.
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51