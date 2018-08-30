Beypazarı'nda Gümüş İşlemeciliği Festivali düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türk el sanatları arasında önemli yere sahip olan gümüş işlemeciliği Beypazarı'nda 6 Eylül'de gerçekleşecek festival kapsamında adını duyuracak.

Halk Eğitim Merkezi gümüş işleme ustası Hüseyin Eken, AA muhabirine, gümüş işlemeciliği ve gerçekleşecek festival hakkında bilgi verdi.

Gümüş takıların yöresel özellikleriyle olduğu gibi modernize edilerek günümüze uyarlandığını ifade eden Eken, bunların kentteki ustalar eliyle işlenerek yaşatıldığını söyledi.

Gümüş takıyı en çok kadınların tercih ettiğini belirten Eken, işlemecilikte telin ince olmasının takının değerini arttırdığını anlattı.

Eken, festivalle gümüş işlemeciliğinin adını daha fazla duyuracaklarını kaydetti.