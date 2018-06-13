Beypazarı'nda gıda denetimleri

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, halkın gönül rahatlığıyla güvenilir gıda tüketebilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Başta fırın ve pastaneler olmak üzere gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinin denetlendiğini belirten Ekici, tüketicilerin her türlü şikayetlerini "174 Gıda Hattı"na bildirmelerini istedi.