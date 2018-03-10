Beypazarı'nda fidan satış yerleri denetlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçede fidan satışı yapılan yerleri denetledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, denetimlerde, ilçeye dışarıdan getirilerek satışa sunulan pasaportsuz fidanların satışına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Vatandaşların da bu konuda bilinçlenmesi konusunda yardımlarını esirgemediklerini belirten Ekici, "Şimdi tüm fidanların adları ve dikim tarihleri var. Nerelerde yetişeceği biliniyor. Sağlıklı türlerin dikilmesi önemli. Bunun içinde fidan dikimi yapacaklara önerilerimiz, hastalıklı, menşei belli olmayan ve özellikle fidan satışı yapan yetkililerden fidan almaları önerisinde bulunuyoruz." dedi.

İlçeye fidan dikim sezonunda ve ilkbahar girerken dışarıdan hastalıklı fidanların getirilerek satış yapılabildiğini ifade eden Ekici, buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.



