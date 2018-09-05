Beypazarı'nda festival heyecanı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Beypazarı Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" yarın başlayacak.

Bu yıl 24. kez düzenlenecek festival kapsamında Hırkatepe köyündeki Gazi Gündüz Alp'in kabri başında dua edilecek ve kurban kesilecek.

Ardından mehteran takımı gösteri sunacak, Yörük çadırı ziyaret edilecek ve ikramlarda bulunulacak.

Etkinlikler kapsamında ok atma ve demir dövme gösterisi gerçekleştirilecek, halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Festival 9 Eylül'de sona erecek.

Beypazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zafer Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival dolayısıyla stant açmak isteyenlere yerlerini göstermeye başladıklarını söyledi.

Poyraz, festival hazırlıklarının profesyonel ekipler tarafından yapıldığını ve sorun yaşanmayacağını dile getirdi.