Beypazarı'nda festival coşkusu sürüyor

ANKARA (AA) - 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali devam ediyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali'nin ikinci gününde yurtdışından gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Eskişehir Mihalıççık ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uysal, Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, Trabzon Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Beypazarı Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de katıldı.

- Başkent ilçeleri festivallerle şenleniyor

Öte yandan Başkent'in Kızılcahamam ilçesinde de Kültür Sanat ve Su Festivali etkinlikleri başladı.

Güdül ilçesinin Adalıkuzu Mahallesi de 9 Eylül Pazar günü bu yıl beşincisi düzenlenecek Adalıkuzu Üzüm Festivali ile şenlenecek.