Beypazarı'nda festival coşkusu

ANKARA (AA) - Beyşehir Belediyesince düzenlenen 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarih ve Turizm Festivali'nin resmi açılış programı yapıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Atatürk Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Beypazarı'nın Ankara'nın turistik ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

İlçeye her sene on binlerce turist geldiğini aktaran İşler, "Bu festival de Beypazarı'nın hem Türkiye'de hem dünyada tanınması tanıtılması konusunda önemli bir rol üstleniyor. Bu tür festivallerin düzenlenmesi çok yararlı. Aynı zamanda bu festivallerle kültürümüzü yaşatıyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da ilçenin son derece güzel doğal varlıkları bulunduğu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise "Beypazarı belediyemizle el ele vererek yapılması gereken işleri yapmaya devam ediyoruz. Bütün köylerimize ulaşım noktasında yol ve su problemlerinin çözümü için ciddi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da festival hakkında bilgiler verdi.



Açılış etkinliğinde Karaşar, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Bulgaristan halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Protokol üyeleri, açılışın ardından çarşı içinde kurulan stantları gezdi.

Festivale, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.