Beypazarı'nda festival coşkusu başladı

ANKARA (AA) - 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali başladı.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali'nin açılışı dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Gündüz Alp'in Hırkatepe köyündeki kabrinde tören düzenlendi.

Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Hırkatepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, Gündüz Alp'in kabri başında kurban kesilmesi ve duaların edilmesinin ardından katılımcılara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

- Demir dövülüp ok atıldı

Festival kapsamında daha sonra kurulan köy meydanında, Kaymakam Ekinci ve Belediye Başkanı Kaplan demir dövüp ok attı.

Yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu açılış etkinliklerinde, Milli Egemenlik Caddesi üzerinden Atatürk Parkı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi ve halk oyunları sahnelendi.

Protokol festival dolayısıyla kurulan stantları da gezdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, festivalin ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık olduğunu belirterek, "Tüm Ankaralıları festivale bekliyoruz. Dolu dolu bir festival geçireceğiz. Festival süresince ilçenin her köşe başında bir etkinlik olacak ve çeşitli gösterilerle festivalimiz renklenmiş olacak." diye konuştu.

Festival, 9 Eylül Pazar günü sona erecek.









Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen '' Uluslararası 24. Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih festivali '' bu gün Hırkatape köyünde, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi, Gazi Gündüz Alp’in kabri başında kesilen kurban ve yapılan dualarla başlarken Festival Pazar günü sona erecek.







