Beypazarı'nda esnafa

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslekte 40 yılını dolduran esnaf, "Meslekte 40 Yıl Onur Gecesi" ödül töreninde bir araya geldi.

Etkinlik, Beypazarı Belediyesi, Bakkallar ve Bayiler, Şoförler ve Otomobilciler, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler, Demirciler ve Sobacılar ve Terziler Odasının katkılarıyla düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ödül törenine AK Parti Ankara milletvekilleri Barış Aydın, Hacı Turan ve Nevzat Ceylan, TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, siyasi partilerin ilçe başkanları, meslek odalarının yönetim kurulu üyeleri ve esnaf katıldı.

Yıllardır Beypazarı'nda esnaflık yapmış, hem ekonomik, hem kültürel olarak ilçeye zenginlik katmış meslek duayenleri, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, mesleğe nasıl başladıkları, meslekleriyle ilgili güzellikleri ve zorluklarıyla anılarını anlattı.

Etkinliğe katılan yaşlı esnaf, yıllardır görüşemediği dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Beypazarı'nda esnaflık yapmış ve ebediyete uğurlanmış büyük ustaların fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tarihi İpek Yolu güzergahındaki ilçenin ülkenin ahilik ve ticaret kültürüne ışık tutan bir yerleşim birimi olduğunu söyledi.

Genel itibarıyla esnaflığın, dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve temiz ahlak olduğunun vurgulandığı toplantı, protokol üyelerinin 40 yılını doldurmuş esnafa plaket ve onur belgelerini vermesinin ardından sona erdi