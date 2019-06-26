Başkent Operasyon Merkezi ve Beypazarı Enerji Dağıtım Merkezinden yapılan açıklamada, Beytepe, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin bir bölümü, Bostancılar Çarşısı, Suluhan Kervansarayı, Kuyumcular ve Demirciler-Kalaycılar sokakları ile Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi'ne 11.00-13.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.
Beypazarı'nda enerji kesintisi
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla yarın elektrik kesintisi yapılacak. Başkent Operasyon Merkezi ve Beypazarı Enerji Dağıtım Merkezinden yapılan açıklamada, Beytepe, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin...