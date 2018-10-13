Beypazarı'nda Eğitim-Bir-Sen'in temsilcilik seçimi

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 Nolu Şubenin Beypazarı Temsilciliğine Ali Orhun seçildi.

Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleştirilen seçime 246 üyeden 193'ü katıldı.

Toplam 191 oyun geçerli sayıldığı seçimde Yusuf Dönmez 51 oy alırken, Ali Orhun 140 oyla seçimin galibi oldu. Ali Orhun başkanlığındaki listede Abdullah Çakmak, Adem Uslu, Adil Göçmen, Osman Türkoğlu, Ömer Özcan ve Üstün Deniz yer aldı.

Ali Orhun, yaptığı konuşmada, üyeleri layıkıyla her platformda temsil edeceklerinden emin olduklarını belirterek, eski yönetime hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.