Beypazarı'nda dolu ekili alanlara zarar verdi

ANKARA (AA) - Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, cuma günü öğle saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlarda zararlar meydana geldiğini söyledi.

Ateş, Ziraat Odası olarak dolunun ardından çiftçilerle temasa geçtiklerini belirterek, görüştükleri üreticilerin kendilerine, dolunun ekili alanlara zarar verdiğini söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine çalışmalara başladıklarını anlatan Ateş, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sayın Kaymakamımızı bilgilendirdik. Dün de arazilerde incelemede bulunduk. Gerçekten durum vahimdi." dedi.

Ateş, cuma gününden bu yana çalışma yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Dolu yeşil sebzeleri tamamen parçalamış. Tarlalarda ekili bulunan marullarda delik deşik olmuş. Çiftçilerimiz için ne yapılması gerekiyorsa o adımı atacağız. Yapılan çalışmalarda, ilçe genelinde 15 bin dekar ekili alanda hasar olduğunu tespit ettik. Ziraat Odası olarak, bundan sonra çiftçilerimize TARSİM sigortasını önereceğiz. Bizim çiftçimiz, anasından, dedesinden, babasından kalan tarlaları ektiği için, tarlaların kendi üzerine intikali olmadığından dolayı sigorta yaptıramıyor. Bunun öncelikli olarak çözüme kavuşmasını istiyoruz."