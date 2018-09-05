Beypazarı'nda diyabet taraması

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde vatandaşlara yönelik diyabet taraması başlatıldı.

Beypazarı Belediyesi ile Anadolu Diyabet Eğitim Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı tarafından Atatürk Parkı'nda başlatılan diyabet taraması 3 gün sürecek.

Vakıf Başkanı Tülin Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarama sonucu bir rapor hazırlayacaklarını ve bunu belediyeye sunacaklarını söyledi.

Diyabet hastalarına eğitim vermeyi planladıklarını belirten Kocaoğlu, "Hastaların eğitimle diyabeti atlatacaklarını ve bunun yanında doğru beslenme alışkanlığı kazanacaklarını düşünüyoruz. Doğru beslenmenin ve sporun öneminin okullarda anlatılması lazım." dedi.