Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu

ANKARA (AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı hafta sonu ile birleşen Cumhuriyet bayramı tatilinde doldu taştı.

Başkentin, konak, han ve hamamlarıyla ünlü ilçesi Beypazarı her geçen gün yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin ardından ilçeye yaşanan ziyaretçi akını nedeniyle, Beypazarı sokakları kalabalıktan yürünemez hale geldi.

Beypazarı ilçesine Adapazarı üzerinden İstanbul'dan geldiklerini ve Beypazarı'nı çok beğendiklerini belirten Yaşar Kalaycı, "Büyükşehirler insanları bazen boğuyor. Gürültüsü, trafik yoğunluğu, ulaşımı oldukça zor oluyor. Bazen işten çıktığın zaman eve varmanız bile saatleri alıyor. Anadolu'nun bu tür yerleşim birimlerinde yaşamak çok güzel. Bizde bu anlamda Beypazarı ilçesine hafta sonu gelerek, tatil yapmanın keyfini yaşadık. Gündüzleri gezilecek yerleri ve müzeleri ziyaret ettik. Oldukça beğendik." dedi.

Belediye yetkilileri, hafta sonu ile birleşen Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle ilçeye 5 bine yakın kişinin geldiği tahmininde bulundu.