Beypazarı'nda Cumhur İttifakı buluşması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı heyeti, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan başkanlığındaki heyeti, AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan karşıladı.

AK Parti ilçe başkanı Mehmet Gökgöz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ilçede Cumhur İttifakı adayı olan mevcut başkan Tuncer Kaplan'ın yeniden kazanması için iki partinin birlikte yapacakları çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.







