Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Beypazarı Cumhuriyet başsavcılığınca "Cinsel istismar" semineri verildi.
RAM Merkezi Toplantı Salonunda verilen seminere, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun ve rehber öğretmenler katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Yapar, önemli bir konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin’de, cinsel istismara uğrayan çocuklarda, belirgin halde cinsel istismarın nedenlerinin anlaşılması üzerine vakit geçirmeden savcılıklara haber verilmesinin doğru olacağını aktardı.