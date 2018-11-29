Beypazarı'nda çiftçilere yönelik seminer

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM), çiftçilere yönelik seminer düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde TARSİM uzmanı Demet Sözeri, sigorta çeşitleri ve hangi ürünlere sigorta yaptırılabileceği konusunda bilgiler aktardı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise burada yaptığı konuşmada, sigortanın tamamen çiftçinin lehine olduğunu ifade etti.

Seminere, Tarım Orman Müdür Vekili Yavuz Ekici, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu da katıldı.











