Beypazarı'nda cevizli sucuk yapımı

ANKARA (AA) - Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Üzüm bağlarımızın çoğunluğu Macun köyümüz başta olmak üzere cevizli sucuk imalatında kullanılıyor." dedi.

Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı'nda 7 bin dönüm bağ bulunduğunu buralardan toplanan üzümlerin cevizli sucuk yapıldığını belirterek, "Üzüm bağlarımızın çoğunluğu Macun köyümüz başta olmak üzere cevizli sucuk imalatında kullanılıyor. Toplanan üzümler kaynatılarak ve özel işlemlerden geçirilerek, elde edilen şıra, pekmez sucuğu imalatında kullanılıyor." diye konuştu.

Cevizli sucuk imalatçısı Mehmet Kılıç ise, cevizli sucuk yapmayı anne ve babasından öğrendiğini belirterek, "Bol miktarda yetişen üzüm şırasının değerlendirilmesi amacı ve besin değerinin yüksek olduğu için imal edilen sucuk, birçok yere gönderildiği ve gelişen turist akını karşısında pazarda da satmaya başladık." dedi.

Yapım sırasında öncelikle cevizlerin bir ipe dizildiğini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Ardından pekmez ile buğday unu ocakta kaynatılarak belirli bir kıvama getiriliyor. Bunun ardından ipe dizilen cevizler bu kıvama batırılarak üzerine pekmezli ünün yapışması sağlanıyor. Bu 3 kez tekrar edilir. Ardından pekmez sucukları burada da görüldüğü gibi kurumaya bırakılır. Belirli bir süre kurumasının ardından talebe göre iç piyasaya gönderiyoruz."