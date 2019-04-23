Beypazarı'nda camilerde temizlik çalışması başlatıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi'nce yaklaşan ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha güzel ve temiz ortamda yapabilmesi için camilerdeki halı, abdesthane, vitray, avize, ayakkabılık ve minberlerin temizlik işlemlerini yaparak, eksiklikleri gideriyor.

Belediye Başkan Vekili Osman Tuncel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde temizliğe önem verdiklerini belirterek, "Manevi atmosferi yüksek olan ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşlarımızın temiz mekanlarda ibadet yapmalarını istiyoruz." dedi.