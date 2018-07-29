Beypazarı'nda camilerde bayram temizliği başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde temizlik çalışması başlattı.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan camileri temizleyerek vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve nezih bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerinin sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese de AA muhabirine, belediyenin başlattığı temizlik çalışmasından son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Başlatılan çalışmalar kapsamında, camilerde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Pese, "Temizlik imandandır. Biz millet olarak temizliğimize önem veririz. Temiz ortamlarda ibadet etmeyi görev biliriz. İbadethanelerimizin de temiz olması bizim için çok önemli. Bu nedenle belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.