Beypazarı'nda bilim fuarı

ANKARA (AA) - Beypazarı Ortaokulu öğrencilerince bilim fuarı düzenlendi.
Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile birlikte Beypazarı Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarını ziyaret etti.
Stantları gezen Kaymakam Ekinci, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ekinci, öğrencilerin güzel işler başardıklarını gördüklerini söyledi.
Öğrencilerin birbirinden çarpıcı projeler hazırladıklarına değinen Ekinci, "Sağlıktan teknolojiye, bilimden kültüre, coğrafyadan kimyaya daha nice alana hitap eden projelerin vatandaşların oldukça ilgisini çektiğini gördük." dedi.