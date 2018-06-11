Beypazarı'nda biçerdöverler denetlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla tarlalarda çalışmaya başlayan biçerdöverleri denetledi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesinde 160 bin dekar alanda hububat ekili olduğunu söyledi.

Hasata başlanan Kayabükü, Köşebükü tarlalarında biçerdöveri denetlediklerini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Kontrollerimizi iki ekiple sürdürüyoruz. Biçerdöverin biçim anında yüzde 2 dane kaybı olabiliyor, hiç dökmeyenler de var. Bunun üzerinde dane döken biçerdöverlere cezai işlem uyguluyoruz. Kontrol esnasında, operatör belgesi, yangın tüpü, makine kontrolü yapılıp düzenli çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Bu denetimler hasat mevsimi boyunca sürecek. Bu yıl ürün hasadı beklenen oranda gerçekleşiyor. Kıraç alanda dekar başına 300-500 kilogram olarak hasat gerçekleşiyor. Sulu alanda ise 500-800 kilogram arasında dekar başına ürün hasadı bekleniyor."