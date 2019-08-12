Beypazarı'nda bayramlaşma töreni

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

İlçenin tarihi evinde düzenlenen bayramlaşma programına, İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Tuncel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada yapılan bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Kaplan, Ertuğrul Dönmez Merkez Karakol Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığındaki personeli ve Beypazarı Devlet Hastanesindeki hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

Şehit polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyarette bulundu heyet, ailenin bayramlarını kutladı. Şehit Duman'ın ailesi ise Kaymakam Aksoy ve beraberindekilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize, milletimiz zeval vermesin." ifadelerin kullanıldı.