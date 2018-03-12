Beypazarı’nda arıcılık kursu açıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle arıcılık kursu açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda 72 saat sürecek olan kurs, 190 kişinin katılımıyla başladı. İlçe...