Beypazarı’nda arıcılık kursu açıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle arıcılık kursu açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda 72 saat sürecek olan kurs, 190 kişinin katılımıyla başladı. İlçe...

Beypazarı’nda arıcılık kursu açıldı
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ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle arıcılık kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda 72 saat sürecek olan kurs, 190 kişinin katılımıyla başladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, kurs açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin destegiyle ileriki günlerde çiftçilere 5 arı kovanı vereceklerini bildirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan da arıcılık kursunu halkın istek ve talepleri doğrultusunda açtıklarını, vatandaşları meslek sahibi yapan kursları açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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