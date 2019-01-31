Beypazarı'nda arazi toplulaştırma çalışmaları

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beypazarı'nda yürütülen toplulaştırması kapsamında Uruş, Kızılsasöğüt ve İncepelit mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

Kuyucak, Köşebükü, Kayabükü, Tahir, Oymağaaç, Tacettin, Mahmutlar, Kırşeyhler, Kapullu, Kırbaşı, Gürsöğüt, Akçakavak, Yanlızçam, Kargı ve Dikmen mahallelerindeki arazilerde süren çalışmalar, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise iptal edildi.

612 bin 578 dekar tarım arazisi bulunan ilçede toplam tarımsal parsel sayısı ise 76 bin 93. İlçe genelinde ortalama parsel büyüklüğü 8 dekar civarında.

Çalışmaların toprak altı, toprak üstü yatırımlar sabit kabul edilerek, çiftçilerin mağdur edilmeden sürdürülmesi planlanıyor.