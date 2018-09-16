Beypazarı'nda Antep fıstığı hasadı başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Macun ve Kızılcasöğüt mahallelerinde Antep fıstığı hasadı başladı.

Antep fıstığı hasadının yapıldığı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Antep fıstığını geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Halen ilçe genelinde yaklaşık 10 bin Antep fıstığı ağacının bulunduğunu anımsatan Ekici, "İlk olarak Macun ve Kızılcasöğüt mahallelerinde bulunan çitlembik ağaçlarına aşılama yapacağız. Antep fıstığını, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerle seneye çiftçiye ticari değer katacak hale getireceğiz." dedi.

Ekici, çiftçinin kazanması için ellerinden gelen çaba ve gayreti ortaya koymaya devam edeceklerini dile getirerek, "10 bin dolayında çitlembik ağacının aşılanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de koordineli hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mehmet Kılıç da köylerine Antep fıstığının 1960'lı yıllarda getirildiğini ve kapsamlı bir çalışmanın şimdiye kadar sürdürülmediğini belirtti.