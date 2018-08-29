Beypazarı'nda abartılı egzoz uygulamaları

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde abartı egzoz, tescilsiz motosiklet denetim ve uygulamalarını artırarak sürdürüleceği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, yaptığı açıklamada, abartı egzozun çıkardığı gürültünün vatandaşları çok fazla rahatsız ettiğini belirtti.

İlçe genelinde vatandaşların rahat, huzur ve güveni için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldız, abartı egzoz kullanılan araçların gerekli işlemlerin ardından parka çekileceğini de sözlerine ekledi.