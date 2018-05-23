Beypazarı'nda 30 engelliye tekerlekli sandalye desteği

ANKARA (AA) - Ankara'da, Beypazarı Kent Konseyi Engelliler Komisyonu başkanlığı tarafından, engellilere 30 tekerlekli ve akülü sandalye temin edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engeliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, yaptığı açıklamada, hayırseverlerle engelliler arasında köprü olduklarını ifade etti.

Yapılan hayırların doğru adrese gitmesine yardımcı olduklarını bildiren Özalp, Kent Konseyi Engelliler Komisyonu başkanlığı olarak 30 engelliye tekerlekli sandalye temin ettiklerini vurguladı.

Yapılan yardımların doğru adreslere ulaştığını belirten Özalp, şunları kaydetti:

"Bize gelen talepler doğrultusunda, değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu anlamda, engelli kardeşimizi, engelli çocuğumuzu evinde ziyaret ederek, ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz, hayırsever vatandaşlarla engelliler ya da yardıma muhtaç insanlar arsında sadece köprü vazifesi görüyoruz."