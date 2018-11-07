Beypazarı'nda 2 çocuk daha hafız oldu

ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğü Yatılı Bölge Erken Hafızlık Kur'an kursuna katılan öğrencilerden 2 çocuk daha genç yaşta hafız oldu.

Müftülük Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an kursuna devam eden 2 çocuk, hocalarının gayretleri sonrasında Kur'anı hıfz ederek, hafız oldu.

Kursun müdürü Nevzat Arslan, Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an kursunda halen 38 talebenin bulunduğunu ve bu çocukların hepsinin buradan hafız olarak yetiştirileceğini söyledi.

Çocukların, kursta yatılı okudukları ve hepsini hafız olarak yetiştirmeye özen ve gayret gösterdiklerini aktardı.

Hafız olan Mustafa Ünlü (13) ve Furkan Akbayrak’a (12) hocaları tarafından birer bisiklet hediye edildi.

İmam Hatip Platformu Başkanı Hüseyin Çelik, hafız olarak yetişen çocuklara, "Bu çocuklarımızı yetiştiren hocalarımızda teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsine zihin açıklığı versin." dedi.