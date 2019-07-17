ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen karelerden oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile yetkililer, hain darbe girişiminin 3. yılı nedeniyle Atatürk Parkı’nda düzenlenen sergiyi açtı. Sergiyi gezen Aksoy ve Kaplan, anı defterini imzaladı.

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin de çekmiş olduğu fotoğraflar yer alıyor.