Beypazarı'na yeni yeşil alanlar kazandırılıyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerine yeni park ve yeşil alan kazandıracak.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisinde 17 bin 800 metrekare, Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ mevkisinde ise 7 bin metrekare alanda oluşturulacak park ve yeşil alanlar için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmaya başladı.

Park ve Bahçeler Müdürü Murat Öcel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde faaliyete geçirmeyi planladıkları yeşil alan projeleri ile halkın sosyal ve sportif yaşantısına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde yapılacak olan park ile Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ alanı yeşil alan projelerini kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

Öcel, yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.