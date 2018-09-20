Beypazarı'na yeni bir okul daha kazandırıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde FETÖ'den alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen bina okul yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkisinde bulunan binada, Şehit Hacı Kazım Ozan Program Anadolu İmam Hatip Lisesi, 55 öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Okulun müdürlüğüne ise Beypazarı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Şenol Tanrıseven, getirildi.

Tanrıseven, Bilge Köyü İmamı iken şehit edilen Hacı Kazım Ozan'ın adının okula verildiğini söyledi.

Tanrıseven, "Okulumuz, yeni eğitim öğretim yılına başladı. Okulumuz, Program Lisesi ağırlıklı olarak eğitim verecek. Açılışımız dolayısıyla 55 öğrenci kaydettik. Eğitim öğretim hayatına da böylece başlamış olduk." dedi.