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Beypazarı'na "Yaşlılar Yurdu" yapılacak

ANKARA (AA) - Beypazarı Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği tarafından ilçeye "Yaşlılar Yurdu" yapılacak. Dernek başkanı Yücel Yayın, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yaşlılar yurdunun ilçede bir ihtiyaç haline geldiğini...

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:21
Beypazarı'na
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ANKARA (AA) - Beypazarı Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği tarafından ilçeye "Yaşlılar Yurdu" yapılacak.

Dernek başkanı Yücel Yayın, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yaşlılar yurdunun ilçede bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

İlçe nüfusun yaşlandığını ve yaşlıların tek başına kaldığını belirten Yayın, şöyle konuştu:

"Bakım şartlarının zorlaşması nedeniyle ilçeye yaşlıların ve kimsesizlerin barınabileceği bir yurt kazandırmanın çabasındayız. Ayvaşık Mahallesi, Oğuzkent Bölgesi, TOKİ konutlarının yanına yapılacak yurt, günün şartlarına göre dizayn edilecek. Toplam 2 bin metrekarelik alanda yer alacak yurtta, yüzme havuzu, kamelyalar, yürüyüş ve etkinlik alanları olacak."

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARIYaşlılar Yurdu
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