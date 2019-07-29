Beypazarı'na turist ilgisi

ANKARA (AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, Beypazarı ilçesine olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Belediye tarafından yapımı süren ve halen çalışmaların devam ettiği Hıdırlık Tepesi yeni düzenlemesinin, cam seyir terası ile halkın hizmetine kısa sürede açılmasının planlandığını aktaran Poyraz, turistlerin, Hıdırlık Tepesi'ndaki cam seyir terastan çarşı merkezi, Suluhan Kervansarayı, Maşatlık, İmaret Meydanı, İnözü Vadisi ve tarihi konakları göreceğini, doyumsuz bir görsellikle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Poyraz, ilçenin yerli turistlerin yanı sıra son zamanlarda çok sayıda Koreli turisti ağırladığını da sözlerine ekledi.